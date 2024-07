Reklama

Marzia Gaggioli to fenomen sieci ostatnich miesięcy. Młoda Włoszka bardzo chce zostać wokalistką i systematycznie do internetu wrzuca skomponowane przez siebie piosenki w najróżniejszych językach świata, w tym również po polsku. Ponadto artystka sama robi do nich teledyski. Po takich hitach jak "Jestem tutaj" , "Wróć do mnie" czy radosnym "Słońce świeci" przyszedł czas na przebój "Zatańcz ze mną".

