Gabi Drzewiecka niedawno ujawniła nowy związek. Teraz zdecydowała się na poważny krok
Gabi Drzewiecka, po zakończeniu wieloletniego związku, zaczęła nowy rozdział u boku Józefa Gąsienicy-Gładczana. Choć są razem dopiero od kilku miesięcy, para postanowiła podjąć niezwykle poważną decyzję, która zaskoczyła ich fanów. Poznajcie szczegóły.
Gabi Drzewiecka spędza obecnie romantyczne chwile z ukochanym na rajskich wakacjach. Wycieczkę relacjonuje w mediach społecznościowych, jednak ostatnie, udostępnione przez nią materiały wywołały niemałe zaskoczenie wśród fanów. Para zdecydowała się utrwalić swoją relację w wyjątkowy sposób. Zrobili sobie identyczne tatuaże.
Gabi Drzewiecka jest szczęśliwie zakochana
Gabi Drzewiecka po ponad dziesięciu latach związku z Łukaszem Riedlem zakończyła swoją wieloletnią relację, co potwierdziły media i sama dziennikarka w wywiadach. Choć decyzja o rozstaniu była trudna, para podkreślała, że zrobiła to w zgodzie i z szacunkiem, a ich więź pozostała przyjacielska. Nawet po rozstaniu Drzewiecka mówiła, że były partner nadal jest dla niej ważną osobą w życiu. Ten czas okazał się dla niej refleksyjny i emocjonalny, ale też otworzył nowy rozdział w jej osobistym życiu.
Po rozstaniu Gabi coraz częściej pojawiała się w mediach społecznościowych u boku nowego ukochanego - Józefa Gąsienicy‑Gładczana, z którym najpierw była łączona w plotkach, a potem chętnie pokazywała wspólne zdjęcia podczas wspinaczek w górach czy wakacyjnych wyjazdów. Ich relacja szybko nabrała tempa - para spędza razem czas, podróżuje, relacjonuje wspólne przygody i dzieli się kadrami z wakacji, co wyraźnie pokazuje, że Drzewiecka odnajduje szczęście w nowej relacji po zakończeniu poprzedniego związku.
Gabi Drzewiecka zaskoczyła fanów
Gabi Drzewiecka obecnie cieszy się beztroskim wypoczynkiem na rajskich wakacjach. Na Instagramie dziennikarka regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojej podróży, publikując zdjęcia i krótkie nagrania, które pokazują, jak spędza czas z ukochanym. Jej relacje z podróży przyciągają uwagę obserwatorów, którzy chętnie komentują każdy nowy post i starają się śledzić każdy detal wspólnych przygód pary.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedno z ostatnich zdjęć, które uchwyciło wyjątkowy moment w ich związku. Gabi i jej partner zdecydowali się na symboliczny gest - wykonali identyczne tatuaże na rękach, wybierając motyw róży wiatrów. Myślicie, że to dobry pomysł na tak wczesnym etapie związku?
