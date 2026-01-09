Gabi Drzewiecka spędza obecnie romantyczne chwile z ukochanym na rajskich wakacjach. Wycieczkę relacjonuje w mediach społecznościowych, jednak ostatnie, udostępnione przez nią materiały wywołały niemałe zaskoczenie wśród fanów. Para zdecydowała się utrwalić swoją relację w wyjątkowy sposób. Zrobili sobie identyczne tatuaże.

Gabi Drzewiecka jest szczęśliwie zakochana

Gabi Drzewiecka po ponad dziesięciu latach związku z Łukaszem Riedlem zakończyła swoją wieloletnią relację, co potwierdziły media i sama dziennikarka w wywiadach. Choć decyzja o rozstaniu była trudna, para podkreślała, że zrobiła to w zgodzie i z szacunkiem, a ich więź pozostała przyjacielska. Nawet po rozstaniu Drzewiecka mówiła, że były partner nadal jest dla niej ważną osobą w życiu. Ten czas okazał się dla niej refleksyjny i emocjonalny, ale też otworzył nowy rozdział w jej osobistym życiu.

Po rozstaniu Gabi coraz częściej pojawiała się w mediach społecznościowych u boku nowego ukochanego - Józefa Gąsienicy‑Gładczana, z którym najpierw była łączona w plotkach, a potem chętnie pokazywała wspólne zdjęcia podczas wspinaczek w górach czy wakacyjnych wyjazdów. Ich relacja szybko nabrała tempa - para spędza razem czas, podróżuje, relacjonuje wspólne przygody i dzieli się kadrami z wakacji, co wyraźnie pokazuje, że Drzewiecka odnajduje szczęście w nowej relacji po zakończeniu poprzedniego związku.

Gabi Drzewiecka zaskoczyła fanów

Gabi Drzewiecka obecnie cieszy się beztroskim wypoczynkiem na rajskich wakacjach. Na Instagramie dziennikarka regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojej podróży, publikując zdjęcia i krótkie nagrania, które pokazują, jak spędza czas z ukochanym. Jej relacje z podróży przyciągają uwagę obserwatorów, którzy chętnie komentują każdy nowy post i starają się śledzić każdy detal wspólnych przygód pary.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedno z ostatnich zdjęć, które uchwyciło wyjątkowy moment w ich związku. Gabi i jej partner zdecydowali się na symboliczny gest - wykonali identyczne tatuaże na rękach, wybierając motyw róży wiatrów. Myślicie, że to dobry pomysł na tak wczesnym etapie związku?

Gabi Drzewiecka i jej partner zrobili wspólny tatuaż fot. Instagram @g_rulez