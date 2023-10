Jakie fryzury będą modne w sezonie lato 2020? My już to wiemy! Specjalnie dla was zebraliśmy 6 najmocniejszych trendów - znajdziesz w naszym zestawieniu propozycje dla długich i półdługich włosów. Oto one! Która skradnie twoje serce najbardziej? My mamy osobiście przynajmniej kilku faworytów. A ty?

1. Proste i gładkie włosy z przedziałkiem na środku to oczywiście hit. Włosy dzięki tej fryzurze wyglądają na zadbane, naturalne. A o to chodzi najbardziej w te wakacje!

2. Co z koloryzacją? Tutaj również natura jest najważniejsza. Na chwilę zapomnij o różach czy fioletach, postaw na "zwyczajne odcienie", np. naturalne orzechowe brązy muśnięte słońcem lub ciepłe blondy, np. "buttercup blonde". Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie wakacji bez platynowego blondu... mamy dla ciebie równie dobrą wiadomość - on na szczęście też nie wychodzi z mody.

3. A co z uczesaniami? Numerem jeden jest prosty koczek zaczesywany na dole.

4. Long bob to kolejny hit, który może wam się spodobać.

5. W 2020 roku nosimy też dziewczęce surferskie fale.

6. Kolejny ważny element w stylizacji włosów to chusta lub apaszka.