Fryzury lato 2020. "Micro bangs" - to najsłodszy trend na Instagramie na wakacje

Lubisz grzywki i myślisz o subtelnej zmianie swojej fryzury? Postaw na "curtain bangs" czyli na grzywkę zasłonkę, w której kosmyki zaczesujesz na boki. Chcesz czegoś więcej, skuś się na "micro bangs"! Grzywka "micro bangs" to fryzurowy hit Instagrama, na który decydują się odważniejsze dziewczyny. Krótka grzywka, zasłaniająca mniej więcej połowę czoła, to trend który kojarzy się z alternatywnymi klimatami, ale nie tylko!

Dla kogo "micro bangs"? Jak stylizować krótką grzywkę?

"Micro bangs" pokochacie również za to, że latem nie będzie przyklejać się wam do czoła, ani wpadać do oczu. Same plusy? Niestety nie do końca. Taka krótka grzywka wymaga ujarzmienia! Jeśli twoje włosy lubią czasami się skręcić lub zbyt swobodnie falować na wietrze, swoją krótką grzywkę musisz koniecznie wyprostować, wywijając ją przy tym minimalnie do środka. Na koniec powinnaś użyć odrobinę lakieru do włosów - wtedy będziesz mieć pewność, że twoja grzywka zostanie na swoim miejscu!

Bardzo krótka grzywka będzie idealna dla pań z trójkątną twarzą, niestety panie z zaokrągloną twarzą nie powinny się na nią zdecydować, ponieważ ich twarz wyda się wówczas jeszcze pełniejsza.

Jak wam się podoba "micro bangs"?

Mikro grzywka wygląda rewelacyjnie w połączeniu z long bobem.

A z klasycznym bobem to dopiero hit!

Bardzo krótka grzywka stała się popularna dzięki Ursuli Corbero, która zagrała Tokio w "Domu z papieru".