Kiedy pod koniec listopada Joanna Krupa została mamą, jej życie odmieniło się o 180 stopni. Dziś mała Asha-Leigh podbija serca nie tylko rodziców ale również fanów swojej znanej mamy. Jej ostatnie zdjęcie roztapia serca i to nie tylko ze względu na uroczy, szeroki uśmiech dziewczynki ale również fryzurę, którą zrobiła jej Joanna. Tylko spójrzcie!

Fryzura córki Joanna Krupy

Joanna Krupa po urodzeniu córki poświęciła się jej w 100%. Mała Asha za kilka dni skończy 5 miesięcy a już podbija serca tysięcy internautów. Joanna Krupa jako mama czuje się najszczęśliwsza na świecie, o czym często wspomina na swoim Instagramie. Dzieli się również pierwszymi ważnymi momentami w życiu córki, takimi jak chrzest, czy wprowadzenie diety wegetariańskiej.

Wczoraj na profilu modelki pojawiło się radosne zdjęcie dziewczynki:

Ta buzia jest odpowiedzialna za szczęście mamy! - napisała Joanna

Asha to prawdziwa modelka! Na uwagę zasługuje również fryzura, którą zrobiła jej mama. Kucyk na czubku głowy dziecka od razu zwrócił uwagę internautów, którzy nie szczędzili komplementów:

- Teraz już oficjalnie możesz jej robić "koński ogon"!

- Ale ona jest słodka!

- Ale uroczy kucyk!

- Ale świetna kitka!

- Jaki kucyk???? Urocza????

- Hahaha love her hair ????????????????????

To nie pierwsze uczesanie, które rozczuliło fanów Joanny Krupy. Niedawno Asha-Leigh pozowała do zdjęć w uroczych spineczkach, dzięki którym wyglądała jak prawdziwa księżniczka.

Trzeba przyznać, że patrząc na Ashę, nie da się nie uśmiechnąć! Joanna Krupa to prawdziwa szczęściara :)

Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcie córki. Fryzura Ashy-Leigh rozczuliła internautów.

Asha-Leigh to oczko w głowie rodziców. Pierwsze wspólne miesiące z córką to najpiękniejszy okres w ich życiu.

Instagram