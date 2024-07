Ogłoszono listę nominowanych do prestiżowej nagrody Fryderyki 2016! 20 kwietnia w Teatrze Polskim w Warszawie Akademia Fonograficzna wręczy statuetki najlepszym polskim artystom w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Transmisję z gali wyemituje TVP 2 (tego samego dnia o godz 22.20. Następnego dnia (21 kwietnia) statuetki odbiorą artyści nominowani w kategorii muzyki poważnej.

W tym roku za całokształt osiągnięć nagrodę dostaną: Kora Jackowska, Michał Urbaniak i śpiewak operowy, Bernard Ładysz. Kto jeszcze ma szansę na wygraną? Oto pełna lista nominowanych:

Utwór roku:

- Ania Dąbrowska - "Nieprawda"

- Dawid Podsiadło - "W dobrą stronę"

- Kortez - "Zostań"

- Lao Che - "Wojenka"

- Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir - "Rzuć to wszystko co złe"

Album roku pop:

- Dawid Podsiadło - "Annoyance And Dissapointment"

- Kortez - "Bumerang"

- Stanisława Celińska - "Atramentowa"

- Zakopower - "Drugie pół"

- Zbigniew Wodecki with Mitch&Mitch Orchestra and Choir - "1976: A Space Oddysey"

Fonograficzny debiut roku:

- KORTEZ

- LESKI

- MARY KOMASA

- RYSY

- TERRIFIC SUNDAY

Album roku rock (w tym hard, metal, punk)

- LAO CHE - "Dzieciom"

- LIPALI - "Fasady"

- RIVERSIDE - "Love, Fear and the Time Machine"

- TOMEK LIPIŃSKI - "To, czego pragniesz"

- VOO VOO i goście - "Placówka 44"

Album roku hip hop

- Grubson - "Holizm"

- O.S.T.R. - "Podróż zwana życiem"

- Sokół / Had Hades / Sampler Orchestra - "Różewicz - Interpretacje"

- Taco Hemingway - "Umowa o dzieło"

- TEDE & @Sir Mich - "VANILLAHAJS"

Album roku elektronika i alternatywa

- BOKKA - "Don’t Kiss And Tell"

- DANIEL BLOOM - "Lovely Fear"

- MICROMUSIC - "Matka i żony"

- SMOLIK / KEV FOX - "SMOLIK / KEV FOX"

- THE DUMPLINGS - "Sea You Later"

Album roku muzyka korzeni (w tym blues, folk, country, muzyka świata, reggae)

- ADAM STRUG - "Mysz"

- CHŁOPCY KONTRA BASIA - "O"

- JAFIA - "Ka ra va na"

- KAPELA ZE WSI WARSZAWA - "Święto Słońca"

- MALEO REGGAE ROCKERS - "Wake Up"

Teledysk roku

- ARTUR ANDRUS - "Nazywali go Marynarz - Szanta narciarska"

- DANIEL BLOOM feat. MELA KOTELUK - "Katarakta"

- DAWID PODSIADŁO "W dobrą stronę"

- KORTEZ - "Zostań"

- SMOLIK / KEV FOX - "Run"

Album roku jazz

- ADAM PIEROŃCZYK & MIROSLAV VITOUS - "Wings"

- ATOM STRING QUARTET - "AtomSPHERE"

- KAZIMIERZ JONKISZ ENERGY - "6 Hours with Ronnie"

- MAREK NAPIÓRKOWSKI, ARTUR LESICKI - "Celuloid"

- NIKOLA KOŁODZIEJCZYK ORCHESTRA - "Barok Progresywny"

Artysta roku jazz

- ADAM BAŁDYCH

- ADAM PIEROŃCZYK

- ATOM STRING QUARTET

- JANUSZ MUNIAK

- NIKOLA KOŁODZIEJCZYK

Fonograficzny debiut roku jazz

- AGA DERLAK

- AGNIESZKA WILCZYŃSKA

- KRZYSZTOF LENCZOWSKI

- NIKA LUBOWICZ

- OLGA BOCZAR

Album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa

- Benjamin Britten - The Turn Of The Screw

- Ewa Podleś: World Opera Stars

- Musica Caelestis (DVD)

- Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie

- Warsaw Philharmonic Choir: Kolędy

Album roku muzyka dawna

- Gdańsk Baroque Cantatas. Kantaty na Wniebowstąpienie i Święto Zesłania Ducha Świętego w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej

- Kodeks Wrocławski

- TELEMANN: Arte Dei Suonatori

- Verbum Incarnatum

- Viola organista - The da Vinci Sound

Album roku muzyka kameralna

- Dream Lake (Witold Lutosławski, Andrzej Czajkowski)

- Jerzy Artysz - Baryton

- MECCORE STRING QUARTET - Szymanowski & Debussy

- Przemyk - Bryła, Kulka, Strahl - Chopin Chamber Works

- RAVEL PIANO DUO: A Polish Kaleidoscope (Dobrzyński, Moszkowski, Zarębski, Palester)

Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca

- Górecki / Aukso

- PANUFNIK in memoriam

- Tadeusz Wroński "Rediscovered"

- Warsaw Philharmonic: the 1st Concert in the Rebuilt Hall

- Wybitni twórcy polscy: GÓRECKI + PANUFNIK

Album roku recital solowy

- Grzegorz Olkiewicz: Wybitne utwory fletowe kompozytorów śląskich XX wieku

- Ingolf Wunder - Chopin & Liszt in Warsaw

- Kazimierz Serocki: Pianophonie

- Krzysztof Meyer: Piano Works vol. 2

- Szymon Nehring.Chopin, Szymanowski, Mykietyn

Album roku muzyka współczesna

- Krzesimir Dębski

- Marian Borkowski: Solo Works

- Paweł Łukaszewski: Symphony of Providence (DVD)

- real life song. Joanna Freszel (Bembinow, Borzym jr, Szwed, Janiak, Kościów, Zamuszko, Zubel, Szmytka)

- Znikąd historie. Agata Zubel, Cezary Duchnowski - Elettrovoce

Najlepszy album polski za granicą

- Grażyna Bacewicz: Complete String Quartets. Volume 1

- Krystian Zimerman, Berliner Philharmoniker, Simon Rattle - Lutosławski: Piano Concerto, Symphony No. 2

- Mieczysław Weinberg - Concertino op. 42 für Violine & Streichorchester

- Piotr Beczała - The French Collection

- Szymański, Mykietyn - Music for String Quartet

Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej

- Krystian Zimerman, Berliner Philharmoniker, Simon Rattle - Lutosławski: Piano Concerto, Symphony No. 2

- MECCORE STRING QUARTET - Szymanowski & Debussy

- Paweł Łukaszewski: Symphony of Providence (DVD)

- real life song. Joanna Freszel (Bembinow, Borzym jr, Szwed, Janiak, Kościów, Zamuszko, Zubel, Szmytka)

- Szymański, Mykietyn - Music for String Quartet

Kto Waszym zdaniem ma największą szansę na wygraną podczas rozdania Fryderyków 2016?

Kora odbierze nagrodę Fryderyka za całokształt twórczości.

Dawid Podsiadło jest nominowany w trzech kategoriach.

Za całokształt twórczości nagrodę odbierze także Michał Urbaniak.

