Dziś w Warszawie po raz 21. rozdano największe nagrody muzyczne w Polsce, czyli Fryderyki. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Polskim. Dla wszystkich, którzy nie mogli zjawić się w Warszawie, TVP2 przygotowała transmisję gali. W tym roku wśród nominowanych znaleźli się m.in. Grzegorz Hyży, Mela Koteluk czy Natalia Przybysz.

Akademia Fonograficzna w tym roku zwiększyła liczbę kategorii, w których będzie przyznawać nagrody za dokonania w muzyce rozrywkowej. Po raz pierwszy statuetki zostaną przyznane za: album roku elektronika / indie/ aternatywa, album muzyka korzeni (w tym blues, country, folk reagge), album rocku rock (w tym hard, metal, punk) i album roku hip-hop. Nową kategorią będzie także teledysk roku. Właśnie poznaliśmy listę wszystkich laureatów tegorocznego plebiscytu.

Pełna lista zwycięzców:

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU: The Dumplings

ALBUM ROKU ROCK: Natalia Przybysz

ALBUM ROKU POP: Artur Rojek

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA/INDIE/ALTERNATYWA: Fisz Emade

UTWÓR ROKU: "Miód" Natalia Przybysz

ALBUM ROKU HIP-HOP: OSTR

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI: Voo Voo

ALBUM ROKU JAZZ: Marcin Wasilewski trio

ARTYSTA ROKU JAZZ: Marcin Wasilewski

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ: Nikola Kołodziejczyk

ALBUM ROKU MUZYKA CHÓRALNA, ORATORYJNA I OPEROWA: "Where are you. Pieces from Warsaw", proMODERN contemporary vocal sextet

ALBUM ROKU MUZYKA KAMERALNA: "Musica Sacra 5", Paweł Łukaszewski

ALBUM ROKU MUZYKA SYMFONICZNA: "Kilar/Moś/Aukso Aukso", Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyr. Marka Mosia

ALBUM ROKU RECITAL SOLOWY: "Nagrania archiwalne z lat 1974-2007", Kaja Danczowska

NAJLEPSZY ALBUM POLSKI ZA GRANICĄ: "Grażyna Bacewicz: Symphony for String Orchestra", Ewa Kupiec i Capella Bydgostiensis pod dyr. Mariusza Smolija

NAJWYBITNIEJSZE NAGRANIE MUZYKI POLSKIEJ: "Where are you. Pieces from Warsaw", proMODERN contemporary vocal sextet

TELEDYSK ROKU: Tomasz Gliński i Mela Koteluk za "Fastrygi"

