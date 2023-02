Friz tłumaczy się ze słów, że nie jest gotowy na bycie ojcem! Szczery komentarz youtubera

Wersow i Friz to jedna z najgorętszych par internetu. YouTuberzy są ze sobą od kilku lat i bardzo często chwalili się swoją miłością. Odkąd oboje zajęli się działalnością muzyczną, zaczęli tworzyć wspólne piosenki o miłości. Do ostatniego utworu "Sen" postanowili nagrać teledysk w malowniczej Grecji. Na nagraniu para pokazuje się w różnych romantycznych okolicznościach. Fani szybko zauważyli, że w życiu pary wydarzyło się coś niezwykłego. Wersow i Friz zaręczeni. Wydał ich teledysk Wersow i Friz są ze sobą od kilku lat i tworzyli związek, zanim Karol Wiśniewski postanowił założyć "Ekipę Friza". Ich relacja nie zawsze była kolorowa, a Wersow często przyznawała, odpowiadając na pytania internautów, że para ma za sobą kilka rozstań i powrotów. Mimo to ostatnio wspaniale im się układało, a praca nad projektem muzycznym "Ekipy" przyniosła im ogromny sukces. Okazuje się, że Wersow i Friz od dawna już planowali swoją przyszłość. Podczas jednego z Q&A Wersow zdecydowała się odpowiedzieć na jedno z bardzo osobistych pytań internautów, dotyczących dzieci z Frizem: Jak jeszcze dwa lata temu myślałam, że już to jest ten czas, kiedy będziemy mieć dzieci, to teraz troszeczkę tę decyzję odkładam. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby realizować się, zarówno razem z Ekipą, jak i biznesowo, a czas na dzieci jeszcze przyjdzie. Ale nie chcę tego odkładać jakoś bardzo, bo wiecie, że jestem bardzo rodzinną osobą. Ale myślę, że to na pewno nie jest jeszcze czas, przez najbliższy rok czy dwa lata, właśnie na dzieci - mówiła wówczas. Fani wiedzieli więc, że ich idoli łączy poważne uczucie. Nic więc dziwnego, że kiedy na serwisie YouTube pojawił się teledysk opowiadający o ich miłości, a na profilu Wersow zdjęcia z planu, zaczęli...