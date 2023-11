Fragmenty biografii Anny Przybylskiej

Wyjazd Ani był również zaskoczeniem dla Cezarego Pazury. - Myślałem: ale jak? Do Turcji za mężem? Czyja kariera jest ważniejsza? Wydawało mi się, że takie dylematy muszą prowadzić do konfliktu. No bo jak? Ja mam swoją karierę, kochanie, ty masz swoją. To są sprzeczne interesy. Więc albo znajdziemy jakiś kompromis, albo... Ale Ania nie. Dziś myślę, że ona po prostu dosłownie rozumiała słowo „zamężna”. Zawsze szła za swoim mężem - czytamy we fragmentach biografii Anny Przybylskiej opublikowanych przez portal wysokieobcasy.pl.