Już jest! Od poniedziałku do kupienia najnowszy "Flesz" za jedyne 2,99 zł! Na okładce Beata Tadla - udzieliła wyjątkowego wywiadu "Fleszowi" o tym jak się czuje po rozstaniu z Jarosławem Kretem.

Reklama

Więcej: Tadla broni nastoletniego syna, który został przyłapany na paleniu papierosów! "Trzeba się pilnować" Jak go tłumaczy?

Kalska i Roznerski - co ich naprawdę łączy?

A co jeszcze w środku? Historia miłości Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego - łączy ich nie tylko gorące uczucie - a co jeszcze? We "Fleszu" przeczytacie również materiał o Monice i Robercie Janowskich - para poważnie myśli... o dziecku!

Ale "Flesz" to przede wszystkim moda! Znajdź okazje z sieciówek już od 19 złotych! Zara, H&M, Kappahl, Mohito i wiele wiele innych!

Zobacz: Kto pomógł Beacie Tadli poradzić sobie z kretem? Nie uwierzycie!

Beata Tadla na okładce "Flesza".

Reklama

Co łączy Kalską i Roznerskiego?