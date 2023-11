2 z 4

KRÓLOWIE INTERNETU

W Internecie Fit Lovers święcą triumfy już od pięciu lat. Ich profil na Instagramie śledzi ponad milion osób, a filmiki na YouTubie osiągają po 1,5 miliona odsłon. Pamela i Mateusz prowadzą też sklep internetowy z m.in. zaprojektowanymi przez siebie ubraniami i akcesoriami. W innych mediach zrobiło się jednak o nich głośno dopiero za sprawą show TVN.

– Młodzież reaguje na nas bardzo entuzjastycznie. Piszczą, krzyczą, czasem nawet skaczą na nasz widok z radości – śmieje się Pamela. – Kochamy te dzieciaki, ale cieszymy się, że z naszym przesłaniem udało nam się dotrzeć także do starszej widowni – dodaje.

Fit Loversi przyznają, że od początku wiedzieli, co chcą robić w życiu, ale nie spodziewali się, że dzięki swojej konsekwencji osiągną aż taki sukces. Poznali się na studiach. Oboje ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: on ze specjalizacją gimnastyka sportowa, a ona – fitness i nowoczesne formy gimnastyki. To Pamela zobaczyła go pierwsza, gdy na korytarzu akademika ćwiczył salta i figury akrobatyczne. Szybko okazało się, że mają podobne zainteresowania. Ich największą pasją była akrobatyka, którą ćwiczyli wspólnie przez setki godzin. – Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie się zakochaliśmy, ale na pewno na sali treningowej. Tam wykonaliśmy największe życiowe salto – żartuje Mateusz. Ci, którzy znają Fit Loversów, wiedzą, że oboje mają ogromny apetyt na życie. Nie potrafią długo usiedzieć w jednym miejscu, dlatego szybko porzucili pracę trenerów personalnych i zaczęli działać w branży lifestyle’owej na własny rachunek. Blog i kanał na YouTubie okazały się strzałem w dziesiątkę, także pod względem finansowym! W Internecie układają też plany dietetyczne i treningowe.

Pamela i Mateusz niemal cały czas są w podróży. Latają po całym świecie, a na nagrywanych filmikach rejestrują nie tylko swoje przygody, ale i najważniejsze chwile z życia osobistego – choćby zaręczyny w Las Vegas, które obejrzało łącznie prawie trzy miliony osób! Czym jeszcze zaskoczą fanów?