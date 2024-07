Trendy we fryzurach tak samo jaki w modzie zmieniają się sezonowo, jednak co jakiś czas pewna tendencja staje się hitem, a inna odchodzi w zapomnienie. A to właśnie gwiazdy sprawiają, że coś jest modne, a co innego nie. W końcu to one są wiecznie śledzone przez paparazzi, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z ich stylizacjami, uczesaniami i makijażami.

Reklama

Czerwień, róż, niebieski, to wszystko już było teraz największym hitem jest…fiolet. Na okładce lipcowego magazynu Glamoholic znalazła się Kelly Osbourne, córka frontmena Black Sabbath. Jej włosy w jasnym odcieniu fioletu wyglądają szałowo, jednak to Katy Perry była pionierką. Artystka ze swojego smerfnego koloru włosów przeszła na fiolet. To właśnie ten jakże specyficzny i mało popularny kolor jest największym hitem tego lata.

Czy ktoś z was zdecyduje się na taką zmianę?

Reklama

Więcej zdjęć fioletowych włosów znajdziecie poniżej w naszej galerii.