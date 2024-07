Filmy nominowane do Złotych Globów - jakie produkcje znalazły się na liście najlepszych filmów w 2016 roku? W tym roku jedna z najważniejszych imprez filmowych odbędzie się 8 stycznia. Tuż przed świętami poznaliśmy wszystkich nominowanych. Filmy, które mają szansę powalczyć o statuetkę to między innymi hitowy film z Ryanem Goslingiem - "La La Land" oraz produkcja z niesamowitą Meryl Streep - "Boska Florence". Co jeszcze ma szansę na nagrodę podczas gali Złotych Globów? Zobaczcie!

"La la Land" nominowany do Złotych Globów!