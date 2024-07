5 z 5

Anatomia zła



„Anatomia zła” Jacka Bromskiego (reżyser, który na potrzeby ekranizacji powieści Zygmunta Miłoszewskiego zamienił prokuratora Teodora Szackiego na prokurator Agatę Szacką...) miała już swoją premierę m.in. na trwającym właśnie Festiwalu Filmowym w Gdyni. Opinie na temat tego filmu zapowiadają katastrofę i wskazują „Anatomię zła” jako jednego z pierwszych kandydatów do Węża – nagrody wręczanej rokrocznie najgorszym polskim filmom. Wnioski wyciągnijcie sami.



Oparty na faktach thriller (choć do końca nie wiadomo, jakich konkretnie faktach) opowiada historię płatnego zabójcy o groźnym pseudonimie Lulek!! (Krzysztof Stroiński), który wychodzi warunkowo z więzienia i szybko udaje mu się znaleźć pracę w swoim zawodzie. Zlecenie od prokuratora, który lata temu wsadził go do więzienia jest proste. Lulek ma zlikwidować komendanta Centralnego Biura Śledczego! Lulek rusza do roboty, a zaczyna od zwerbowania wydalonego z armii snajpera (Marcin Kowalczyk).



Werdykt: Znaleźć inny pomysł na wieczór



