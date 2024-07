1 z 10

Festiwal Filmowy w Gdyni to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Do Trójmiasta co roku zjeżdża się cała plejada polskich artystów. Tym razem nie mogło być inaczej. Na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni w konkursie głównym można obejrzeć m.in. "Chemię" Bartka Prokopowicza, "Demona" Marcina Wrony, "Karbalę" Krzysztofa Łukaszewicza, "11 minut" Jerzego Skolimowskiego. O Złote Lwy walczy 18 filmów.

Na gali otwarcia zostały przyznane specjalne nagrody czterdziestolecia - Diamentowe Lwy. Dostali je m.in.

Jerzy Antczak za film "Noce i dnie", Janusz Gajos - najlepszy aktor, Jadwiga Barańska - najlepsza aktorka

Wojciech Kilar za muzykę do filmu "Ziemia obiecana" i aktorka Bożena Dykiel.

Podczas pierwszego dnia festiwalu na czerwonym dywanie pokazali się m.in. Robert Więckiewicz, Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak, Andrzej Chyra, Joanna Kulig i Małgośka Szumowska. Kto jeszcze się pojawił?

