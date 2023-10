Anna Maria Sieklucka zdradziła, jak wyglądała praca na planie filmu "365 dni"! Czy czuła się skrępowana podczas nagrań intymnych scen?

Już w najbliższy piątek, 7 lutego, ekranizacja głośnej powieści Blanki Lipińskiej wejdzie do kin. Czy film powtórzy sukces książki? Tego dowiemy się już wkrótce. Jedno jest pewne, film "365 dni" z pewnością wywoła ogromne emocje wśród widzow. Wszystko za sprawą odważnych scen erotycznych, których nie będzie brakować w ekranizacji książki Lipińskiej.

A co o namiętanych scenach powiedziała Anna Maria Sieklucka, która zagrała główną bohaterkę, Laurę? Posłuchajcie, co w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradziła piękna aktorka! Wy również czekacie na premierę filmu "365 dni"? Wybierzecie się do kina?

Anna Maria Sieklucka opowiedziała o pracy na planie filmu "365 dni".