Co z filmem "Ranczo. Zemsta wiedźm"? Mamy komentarz produkcji!

Serial "Ranczo" przez lata bił rekordy popularności i zgromadził rzesze wiernych fanów. O mieszkańcach słynnej już miejscowości Wilkowyje powstało aż dziesięć sezonów, a w 2007 roku wównież pełnometrażowy film pt. "Ranczo Wilkowyje".

Wielbiciele serialu od dawna czekali na kolejne przygody swoich bohaterów. W końcu w styczniu pojawił się promyk nadziei. Po śmierci scenarzysty serialu, Roberta Bruttera okazało się, że zostawił on gotowy scenariusz na kolejny film oraz kilka pomysłów na jedenasty sezon serialu. Plany stworzenia filmu potwierdzili nawet sami twórcy serialu. Miał nosić tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm". W gotowości byli również aktorzy - ekipa miała wejść na plan już w czerwcu tego roku.

Nagła śmierć Pawła Królikowskiego, który w serialu stworzył kultową rolę Kusego, zmieniła jednak wszystko. Projekt został zawieszony. Choć "Ranczo" bez charyzmatycznego Królikowskiego to już nie to samo, fani wciąż żywili jednak nadzieję, że ekipa wróci jeszcze kiedyś na plan. Jeden z ostatnich instagramowych wpisów Marty Chodorowskiej, która w serialu wcielała się w Klaudię Kozioł przekreślił te nadzieje:

Takie zdjęcie wyskoczyło mi sprzed 5ciu lat... Ten czas już nie wróci. „Ranczo” nie wróci a my rozbiegliśmy się po innych produkcjach. I choć patrzę na to zdjęcię i ciepło robi mi się w sercu to cieszę się na nowe wyzwania i czekam na nowe role. Z Klaudią już się pożegnałam. Szaleje w Wilkowyjach, jako Wójtowa zapewne. Nie wracam już do niej.