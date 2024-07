Filip Chajzer zaatakowany przez starszą panią na wizji, która uderzyła go swoją kulą! A to wszystko w nowym reportażu dla "Dzień Dobry TVN", gdzie dziennikarz sprawdzał, czy w Legnicy mogła być testowana broń elektromagnetyczna, jak sugeruje minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Reakcje mieszkańców miasta były różne. Rzeczywiście, niektórzy wierzą, że w Legnicy testuje się broń, przez co ludzie czują się gorzej, mają słabszą pamięć. Jedna z ankietowanych nie chciała udzielać wywiadu Filipowi i zareagowała ostro na jego pytanie!

Odejdź, bo Cię rąbnę i tyle! W d*pę!- powiedziała starsza pani.

I rzeczywiście tak zrobiła! Uderzyła Filipa Chajzera swoją kulą! Materiał jest już hitem w sieci. Musicie go zobaczyć.

Babcina laska z rana jak śmietana! Szczerze, ja tę nową władzę uwielbiam. Roboty będzie po kokardę! Zapraszam do Legnicy, czas na śledztwo w sprawie BRONI ELEKTRONICZNEJ.

Opublikowany przez Filip Chajzer na 24 marca 2016

Filip Chajzer nie boi się zadawać trudnych pytań.