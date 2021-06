Bolesne wyznanie Filipa Chajzera o śmierci syna: "Nie zapominasz ani na sekundę. Tragedia wraca ze zdwojoną siłą" 

Niewiele gwiazd w polskim show-biznesie decyduje się na to, aby mówić o problemach swoich i swoich najbliższych. Zdarzają się jednak takie, które głośno przyznają się do spraw bardzo intymnych. I wcale nie chodzi im o lans, a o zwrócenie uwagi na problem. Taki cel ma właśnie kampania "Twarze depresji", w którą zaangażowały się znane osoby. Zobacz: Gessler zmagała się z depresją po śmierci męża i córki. Dopiero teraz zdecydowała się na odważne wyznanie Kto się wśród nich znalazł? Zarówno osoby takie jak Joanna Racewicz i Piotr Zelt, którzy doświadczyli depresji, jak i ci, którzy chcą pomóc takim osobom. Właśnie dlatego inicjatywę wspierają Ewa Błaszczyk, Maciej Orłoś czy Tomasz Wolny. Kampania połączona jest również z promocją książki "Twarze depresji. Nie oceniaj. Zaakceptuj" autorstwa Anny Morawskiej. W środku przeczytamy zwierzenia gwiazd i nie tylko na temat zmagań z depresją. Marek Piekarczyk o depresji Lider zespołu TSA i juror poprzednich edycji The Voice of Poland popadł w depresję, kiedy pojawił się poważny kryzys w jego małżeństwie. W 1997 roku był nawet o krok od samobójstwa: Szedłem do pracy jak wytresowany pies. Wbiłem sobie do mózgu, że idę do pracy. Podczas przerwy płakałem. Patrzyłem tępo w ścianę i nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Znam ten stan, kiedy mózg odmawia posłuszeństwa. Jakakolwiek aktywność nie ma racji bytu. Człowiek może wykonać wszystkie ruchy, ale ich nie robi, ponieważ to nie ma sensu. Jest paraliż decyzyjny. (…) Miałem straszne stany, więc poszedłem do psychiatry, bo bałem się, że popełnię samobójstwo, a moje dzieci były w domu. Chciałem dla nich żyć. Depresja szepcze ci do ucha, że śmierć nie jest straszna. Nigdy nie bałem...