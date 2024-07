Filip Chajzer otwiera salon fryzjerski dla dzieci! Okazuje się, że dziennikarz TVN postanowił otworzyć własny biznes na warszawskim Wilanowie i jak się okazuje, rozpoczął już poszukiwania pracowników. Na Facebooku pojawiło się ogłoszenie w którym Filip Chajzer zaprasza do współpracy chętnych fryzjerów i fryzjerki. Potencjalni kandydaci muszą jednak spełnić jedno podstawowe wymaganie Filipa Chajzera. Jakie?

Panie i Panowie. Jest robota i to u mnie, w Warszawie:) razem z grupą przyjaciół otwieramy najlepszy w Polsce salon fryzjerski dla dzieciaków. Szukamy fantastycznych fryzjerów i fryzjerek. Wymagania ? Oprócz tego co oczywiste - cierpliwość i miłość do dzieci. Cv i listy motywacyjne poprosimy tu - warszawa@czuprynki.pl Do zobaczenia:) Ps. Rodziców też będziemy ciąć, nie tylko na kasę:)- ogłosił na Facebooku.