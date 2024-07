Niedawno cała Polska usłyszała o Filipie Chajzerze, za sprawą reportażu dla "Dzień Dobry TVN", w którym ośmieszył rodzimą modową branżę. Film w mgnieniu oka stał się hitem sieci. Dziennikarz w ten sposób obnażył zakłamanie jakie panuje w blogosferze i wywołał ogromną dyskusję na ten temat. Przypomnijmy: Hit internetu: Blogerzy i szafiarki wkręceni przez dziennikarza TVN

Chajzer od dłuższego czasu kręcił świetne materiały dziennikarskie. Wszystkie z lekkim przymrużeniem oka. Ostatnio reporter udzielił wywiadu serwisowi Onet.pl, w którym opowiedział o początkach swojej pracy w mediach i zdradził kulisy swojego zawodu.

- To jest tak naprawdę robota dla dzieciaków z bogatych domów albo dla nieprawdopodobnie zdeterminowanych ludzi. Bo na początku musisz mieć zaplecze, cashflow z racji tego, że pracujesz tylko na stażach. Musisz być przygotowany na to, że przez pierwszy rok, dwa, trzy, będziesz zarabiać 300, 400, 700 złotych - wyznał Chajzer. Czytałem kiedyś wywiad chyba z Kuźniarem i podobny z Poradą, którzy opowiadali, że jak zaczynali pracę w TVN-ie to szli po robocie na bazar na Sadybę zgarniać warzywa, które się nie sprzedały. Na początku tak to wygląda. Ale później to, co zrobisz z karierą, zależy wyłącznie od ciebie - dodaje.