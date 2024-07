Filip Chajzer kolejny raz udowodnił, że ma gest! Dziennikarz często włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, do czego zachęca również swoich fanów. Filip Chajzer nie raz pokazywał, że razem z obserwującymi go w mediach społecznościowych internautami mogą wiele zdziałać! W poniedziałek reporter dodał kolejny post, w którym poszukiwał chłopca, który chciał kupić sobie książkę, ale zabrakło mu pieniędzy:

Ta sytuacja po raz kolejny pokazała, jak ogromną siłę ma internet. Okazało się, że mama wspomnianego chłopca jest fanką Filipa Chajzera na Facebooku i w ten sposób udało się odnaleźć chłopca. W podziękowaniu dziennikarz otrzymał pudełeczko słodkości:

Janku, DZIĘKUJĘ za urodzinowy zestaw kokosowych kulek na R :) Codziennie jedna i do wiosny wystarczy. Janek to mój nowy kumpel z kolejki. Razem z siostrą uwielbia Warcrafta i ma wspaniałą mamę, która śledzi mój profil. To dzięki mamie udało mi się tak szybko odnaleźć zaginionego mola książkowego. Ściskam mocno i miłej lektury! Ps. To fantastyczne, że dzieciaki jarają się czytaniem:)