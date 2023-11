Już dzisiaj startuje Festiwal Piękna 2017 w Telewizji Polsat! Wieczorem 65 kandydatek z całego świata stoczy bój o tytuł najpiękniejszej kobiety na Ziemi. Zobaczcie, jak prezentuje się polska kandydatka do korony Miss Supranational 2017, panująca jeszcze tylko do niedzieli Miss Polski 2016 Paulina Maziarz. Jak wypada na tle innych pretendentek do korony Miss Supranational 2017? Czy Paulinie uda się zdobyć koronę Miss Supranational i powtórzyć sukces Moniki Lewczuk z 2011?

Zobaczcie zwiastun!

Paulina wygra?

Ma duże szanse!