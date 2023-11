2 z 5

Ewa Farna założyła kurtkę z napisami: "Znów przytyła", "Jest w ciąży?", "I don't care" - w ten sposób chciała pokazać, że to co pisze się o niej w mediach, nie dotyka jej i szczerze mówiąc, jej to nie obchodzi.

Ewa Farna zawsze pokazywała że ma dystans do tego, co o niej się pisze. Dla niej liczy się muzyka, a jej życie prywatne to tylko jej sprawa, a nie jej hejterów.

