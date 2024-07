Rozjaśniacz do włosów w sprayu pozwala w łatwy i niedrogi sposób nadać blond włosom złociste refleksy oraz zakamuflować odrosty. Efekt takiego rozjaśniania zależy od wyjściowego koloru włosów oraz liczby aplikacji kosmetyku.

Spraye do rozjaśniania włosów zawierają często wyciągi roślinne, np. ekstrakt z koszyczków rumianku. Dzięki nim włosy po rozjaśnianiu stają się miękkie i błyszczące.

Dla kogo przeznaczony jest rozjaśniacz do włosów w sprayu?

Rozjaśniacz do włosów w sprayu jest przeznaczony dla osób o jasnych włosach: od jasnego do ciemnego blondu. Mogą używać go osoby, które chcą w stopniowy sposób rozjaśniać włosy i sprawić, żeby pojawiły się na nich delikatne, jasne pasemka, naturalnie wyglądający balejaż. Rozjaśniacz pomaga ukryć odrosty, o ile ich naturalny kolor nie jest dużo ciemniejszy od koloru farby. Za jego pomocą można też wykonać na włosach koloryzację ombre. Nie powinno się go jednak stosować na włosy poddawane trwałej ondulacji oraz farbowane, ponieważ wówczas trudno jest przewidzieć efekt końcowy rozjaśniania. Włosy mogą np. nabrać czerwonawego odcienia. Cena rozjaśniacza w sprayu jest bardzo przystępna, można go kupić już za 7-9 złotych.

Efekt używania rozjaśniacza do włosów w sprayu

Efekt rozjaśniania włosów sprayem zależy od wyjściowego koloru włosów. Na włosach blond można za jego pomocą uzyskać nieregularne jaśniejsze pasemka, przypominające naturalne, słoneczne refleksy. Każde użycie kosmetyku rozjaśnia trochę włosy, dlatego należy stosować go do momentu, aż uzyska się ich pożądany kolor. Zaleca się na ogół 4-5 aplikacji. Efekt rozjaśniania jest trwały.

Jak aplikować rozjaśniacz do włosów w sprayu?

Przed przystąpieniem do farbowania włosów należy zabezpieczyć ubranie i założyć rękawiczki ochronne. Włosy nie muszą być umyte, powinny być jednak suche. Należy spryskać je kosmetykiem równomiernie z odległości ok. 20-25 cm. Następnie trzeba przeczesać je grzebieniem i wysuszyć. Po około godzinie włosy należy umyć i nałożyć na nie maseczkę pielęgnacyjną lub regenerującą. Jeśli efekt rozjaśniania nie będzie zadowalający, zabieg można powtórzyć. Osoby, które farbowały włosy henną i obawiają się, że niezupełnie jeszcze zmyła się z włosów, przed rozjaśnianiem powinny przetestować kosmetyk na jednym paśmie włosów.