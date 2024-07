W piątkowy wieczór Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się na swoim profilu na Facebooku krótkim filmikiem z krakowskiego klubu, na którym widzimy aktorkę szalejącą na parkiecie. Nie wszystkim się to jednak spodobało. Jedna z obserwatorek aktorki na Facebooku zarzuciła jej, że zamiast opiekować się córką, baluje w klubie.

Fanka oskarża Basię Kurdej-Szatan o to, że nie opiekuje się córką!

Aktorka, która obecnie gra w "M jak miłość" i prowadzi program "Kocham Cię, Polsko" jest bardzo zapracowana, ale udało jej się w końcu znaleźć czas na to, żeby pobawić się w klubie w towarzystwie przyjaciół. Jednej z fanek nie spodobało się to, że aktorka bawi się w klubie i napisała do niej:

Powiedz mi moja droga kiedy Ty masz czas dla córeczki dla męża... cały czas widzę że gdzieś jesteś... raz tu raz tam... ciągle gdzieś.

Na reakcję Basi nie trzeba było długo czekać. Aktorka odpowiedziała jej:

Mąż ze mną. Córa była z nami cały dzień, a teraz śpi. Ty się o nas nie martw, wystarczy być zajebiście zorganizowaną :) a wrzucam to, co chcę wrzucić. Nie widzisz całego mojego życia :) dobrej nocy - odpisała aktorka.

Przypominamy, że Basia jest żoną Rafała Szatana, który jest muzykiem i piosenkarzem, para ma córkę Hanię, z którą aktorka czasem pokazuje zdjęcia na Instagramie. Co o tym myślicie? Czy Basia Kurdej-Szatan powinna reagować na takie złośliwe komentarze?

