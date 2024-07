Anna Lewandowska powiększyła usta? Tak twierdzą niektórzy fani z jej profilu! Po raz kolejny jedno zdjęć, które gwiazda zamieściła na Instagramie wywołało wiele emocji. Tym razem chodzi o selfie z walizką, na którym na pierwszym planie są... właśnie usta Anny Lewandowskiej. Obserwatorzy gwiazdy od razu zarzucili jej, że nie są naturalne, a trenerka z pewnością zdecydowała się na ich powiększenie. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komenatarzy tego typu:

Większość z nich Anna Lewandowska usunęła, co sama przyznała w jednym z komentarzy:

Pozostało jednak dużo komenatrzy od fanów, którzy stanęli w obronie swojej idolki:

Usta tematem numer jeden.... Pani Aniu proszę uważać na te zdjęcia... Musi być odpowiedni kąt odległość światło jakaś paranoja ???? a Pani reklamuje nike ulubione... No i jeszcze na dziubki ....też trzeba uważać ????????????

Jej, ależ ludzie są okropni. Usta świetne i tyle. Zazdrość się sączy z fejkowych kont. Standard. A wystarczyłoby trochę życzliwości i pozytywnej energii????????

Proszę nie zakładać push up bo zaraz napiszą, że powiększone ????????????

Ludzie to zazdrosnicy i tyle Zadroszcza Aniu tego co osiągasz w życiu Ciężka praca osiągasz efekty, pasja i praca w jednym ????????????A te wszystkie komentarze na temat ust wiecie co już nie macie się do czego dowalic i tyle Ania