Halloween to święto zyskujące popularność na całym świecie. Polskie gwiazdy z chęcią biorą udział w halloweenowych zabawach i przebierają się za potwory, duchy, postaci z horrorów. W tym roku udział w zabawie halloweenowej organizowanej przez klub Bayern Monachium wzięła Ania Lewandowska z Robertem. Ania Lewandowska przebrała się za Larę Croft i wyglądała piekielnie seksownie! Robert założył żółty kombinezon...

Reklama

Zobacz też: Sukienki w stylu Anny Lewandowskiej, marki i ceny

Stroje Roberta i Ani nie wzbudziły jednak tyle emocji co przebranie kolegi Roberta z drużyny. Rafael Alcântara do Nascimento, znany jako Rafinha, przybył na zabawę halloweenową w stroju… zamachowca. Przyniósł ze sobą pudełko z napisem "Uwaga!", co miało sugerować, że w środku jest bomba! Fani nie zostawili na nim suchej nitki. Uznali, że jego przebranie jest nieodpowiednie:

Poważnie? Ktoś był przebrany za zamachowca? - pisali fani.

Twitter

Reklama

Zdjęcie szybko zniknęło z Instagrama, jednak nadal można je znaleźć na Twitterze. Uważacie, że kolega Roberta z drużyny przesadził?