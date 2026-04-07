Ewa z "Sanatorium miłości" znalazła się w ogniu krytyki. W najnowszym odcinku programu z udziałem samotnych seniorów wydarzyło się coś, co nie spodobało się widzom. Po emisji hitu TVP w komentarzach aż zawrzało.

Ewa z "Sanatorium miłości" nakrzyczała na Mike'a

Kolejny odcinek ósmej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W najnowszym sezonie od pierwszego odcinka największe emocje zarówno wśród widzów, jak i uczestników wywoływała Basia. Pomiędzy Basią a resztą grupy dochodziło do spięć, aż ostatnie musiała interweniować sama Marta Manowska. Po ostrym starciu z uczestnikami Basia opuściła "Sanatorium miłości".

Szybko okazało się, że Basia zniknęła z "Sanatorium miłości", ale dramy zostały. W najnowszym odcinku wydarzyło się coś, co mocno zaskoczyło widzów. Ewa z "Sanatorium miłości" nie miała litości dla Mike'a i nakrzyczała na niego podczas wspólnego zabiegu.

Fani "Sanatorium miłości" gorzko o Ewie

Po emisji najnowszego odcinka "Sanatorium miłości" w mediach społecznościowych zawrzało. Fani programu zwrócili uwagę za zachowanie Ewy, która podczas zabiegu uciszała Mike'a. Internauci nie ukrywają, że nie spodobało im się to, co zrobiła uczestniczka.

Jej zachowanie w stosunku Mike'a było bardzo słabe

Lubiłam Ewę, ale dziś urok trysnął. Po pierwsze chamskie ''cicho!'' za które ganiła odesłaną z programu Barbarę, po drugie za odbicie sympatii przyjaciółce z pokoju piszą fani programu.

Fani programu piszą wprost, że zniknięcie Basi niewiele zmieniło w ósmej edycji "Sanatorium miłości".

No same ideały zostały? Basia odeszła, a problem dalej w grupie jest

Baśka jak do kogoś mówiła cicho to było źle, teraz druga rozkazuje czytamy w komentarzach.

Oglądaliście najnowszy odcinek "Sanatorium miłości" i wam również nie spodobało się zachowanie Ewy w stosunku do Mike'a?

