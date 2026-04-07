Fani "Sanatorium miłości" grzmią ws. Ewy. Ostro podsumowali zachowanie uczestniczki
Fani "Sanatorium miłości" podsumowali zachowanie Ewy po emisji najnowszego odcinka programu. Uczestniczka hitu TVP podpadła widzom, którzy nie zostawili na niej suchej nitki. Sprawdź, co wywołało oburzenie wśród widzów i jak internauci podsumowali Ewę. Została Kuracjuszką Odcinka, ale fani show jej nie oszczędzili.
Ewa z "Sanatorium miłości" znalazła się w ogniu krytyki. W najnowszym odcinku programu z udziałem samotnych seniorów wydarzyło się coś, co nie spodobało się widzom. Po emisji hitu TVP w komentarzach aż zawrzało.
Ewa z "Sanatorium miłości" nakrzyczała na Mike'a
Kolejny odcinek ósmej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W najnowszym sezonie od pierwszego odcinka największe emocje zarówno wśród widzów, jak i uczestników wywoływała Basia. Pomiędzy Basią a resztą grupy dochodziło do spięć, aż ostatnie musiała interweniować sama Marta Manowska. Po ostrym starciu z uczestnikami Basia opuściła "Sanatorium miłości".
Szybko okazało się, że Basia zniknęła z "Sanatorium miłości", ale dramy zostały. W najnowszym odcinku wydarzyło się coś, co mocno zaskoczyło widzów. Ewa z "Sanatorium miłości" nie miała litości dla Mike'a i nakrzyczała na niego podczas wspólnego zabiegu.
Fani "Sanatorium miłości" gorzko o Ewie
Po emisji najnowszego odcinka "Sanatorium miłości" w mediach społecznościowych zawrzało. Fani programu zwrócili uwagę za zachowanie Ewy, która podczas zabiegu uciszała Mike'a. Internauci nie ukrywają, że nie spodobało im się to, co zrobiła uczestniczka.
Jej zachowanie w stosunku Mike'a było bardzo słabe
Lubiłam Ewę, ale dziś urok trysnął. Po pierwsze chamskie ''cicho!'' za które ganiła odesłaną z programu Barbarę, po drugie za odbicie sympatii przyjaciółce z pokoju
Fani programu piszą wprost, że zniknięcie Basi niewiele zmieniło w ósmej edycji "Sanatorium miłości".
No same ideały zostały? Basia odeszła, a problem dalej w grupie jest
Baśka jak do kogoś mówiła cicho to było źle, teraz druga rozkazuje
Oglądaliście najnowszy odcinek "Sanatorium miłości" i wam również nie spodobało się zachowanie Ewy w stosunku do Mike'a? A może waszym zdaniem Ewa nie zrobiła nic złego?
Zobacz także:
- Henryk z "Sanatorium miłości" gorzko o rozwodzie. "Nie wychodziłem z domu"
- Aleksander z "Sanatorium miłości" miał bliską relację z uczestniczką 6. edycji. Wyjawił prawdę