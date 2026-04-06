Kolejny odcinek najnowszej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W piątej odsłonie randkowego show z udziałem seniorów emocje sięgnęły zenitu. Uczestnicy po zniknięciu Basi dalej się poznawali i próbowali skraść scera swoich faworytów. Niestety, tym razem Mike musiał przełknąć gorzką pigułkę. Po tym, jak zdenerwował Ewę, która później wybrała innego uczestnika na randkę, Mike nie ukrywał rozczarowania i smutku.

Nieporozumienie pomiędzy uczestnikami "Sanatorium miłości". Ewa zdenerwowała się na Mike'a

Do tej pory największe emocje w najnowszej edycji show z udziałem seniorów wywoływała Basia. Kontrowersyjna uczestniczka od pierwszego odcinka zaskakiwała swoich zachowaniem, aż ostatecznie grupa nie wytrzymała. Po konfrontacji, podczas której głos zabrała również Marta Manowska, Basia opuściła "Sanatorium miłości".

Basia zniknęła z programu, ale wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji w produkcji TVP dalej nie brakuje. Już po zwiastunie nowego odcinka "Sanatorium miłości" rozpętała się burza, a widzowie uderzali w Ewę. Teraz wiemy dokładnie, co wydarzyło się w odcinku. Ewa i Mike razem wybrali się na zabieg, ale uczestniczka w trakcie nie chciała rozmawiać. Kiedy Mike do niej mówił Ewa próbowała go uciszyć, ale uczestnik źle ja zrozumiał. Po wyjściu z zabiegu Ewa aż podniosła głos na Mike'a.

Ja nie chcę rozmawiać, a on gada. Pokazuję mu cicho, a on gada. Słuchaj, jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, ja mówię ''cicho bądź'' to dlaczego ty gadasz? grzmiała Ewa.

Sam Mike był zaskoczony taka reakcją Ewy i jak przyznał, źle zrozumiał ją podczas zabiegu.

Ewa zaprosiła na randkę Henryka. Mike nie ukrywał smutku

Później podczas wspólnej rozmowy z pozostałymi uczestnikami i z Martą Manowską doszło do kolejnej przykrej dla Mike'a sytuacji. Prowadząca ogłosiła, że tym razem Kuracjuszką Odcinka została Ewa. Zgodnie z tradycją Kuracjuszka Odcinka mogła zaprosić kogoś na randkę. Ku zaskoczeniu wszystkich Ewa wybrała Henryka J. z którym wcześniej spotkała się jej koleżanka z pokoju, Teresa.

Teresa od razu głośno wyznała, że nie ma żalu do Ewy za wybranie Henryka. Zupełnie co innego mówiła sama mina Mike'a. Uczestnik nie ukrywał rozczarowania, miał bowiem nadzieję, że to on pójdzie na randkę ze swoją faworytką.

Ja nie jestem zadowolony szczerze powiem. mówił Mike.

Myślę, że Ewa go delikatnie odsuwa skomentował przed kamerą Henryk.

Całą sytuację podsumował Zbigniew. Uczestnik powiedział wprost: "Mi się wydaje, że to będzie tragedia, a nie komedia. Dojdzie do tragedii".

Wyobrażałem sobie, że to pójdzie w inną stronę, a poszło w inną dla mnie niefajną. Moje serce bije do Ewy, a Ewa jest obojętna komentował później Mike.

Mike z "Sanatorium miłości" zrezygnował z Ewy? Wejście nowej uczestniczki podgrzało emocje

Po rozmowie z prowadzącą uczestnicy wzięli udział w kolejnej aktywności. Wszyscy bawili się na basenie. Wtedy też Mike powiedział wprost, że zrozumiał, że nie ma szans u Ewy.

Ja zrozumiałem, to już szkoda zachodu. Porażka mówił smutny Mike.

Wszystko się zmieniło, kiedy w programie pojawiła się nowa uczestniczka. Anna z Sieradza dołączyła do "Sanatorium miłości" za Basię. Wejście Anny wywołało sporo emocji. Nowa kuracjuszka od razu zwróciła uwagę na Mike'a i zapytała go wprost, czy jest jeszcze wolny. Kiedy Mike zaczął mówić, że Ewa odprawiła go z kwitkiem ta od razu zareagowała i zaczęła się tłumaczyć:

A ja ci nie dałam kosza wyznała Ewa.

Mike był wyraźnie zadowolony z komentarza Ewy.

Zauważyłem, że jednak trzeba spowodować żeby Ewa była zazdrosna komentował przed kamerą.

Mike nawet pocałował się z nową uczestniczką, ale po chwili pobiegł do Ewy.

Kiedy wydawało się, że Mike odzyskał wiarę w to, że znów ma szansę u Ewy, wszystko znów się zmieniło. Podczas nauki tańca Ewa stworzyła parę z Henrykiem, a Mike usiadł i wszystkiemu się przyglądał. Po aktywności padły z jego ust gorzkie słowa.

Straciłem bezpowrotnie partnerkę swoją, no niestety trzeba się przyznać. Wszystko zrozumiałem, że to już całkowity koniec wyznał Mike.

Myślicie, że Mike odnajdzie swoje szczęście w programie?

