Lil Masti i Wersow to influencerki, które łączy nie tylko ogromna liczba obserwujących na Instagramie - obie gwiazdy po raz pierwszy zostały w tym roku mamami. W czerwcu przyszła na świat córeczka Wersow, Maja, a w sierpniu Lil Masti urodziła małą Arię. Teraz Aniela Bogusz podzieliła się nagraniem z córką. Fani są pod wrażeniem, ale wbili przy okazji szpilę Wersow!

Odkąd Lil Masti została mamą, fani z jeszcze większym zaangażowaniem, niż do tej pory, śledzą jej losy i obserwują codzienność. Ułatwia to fakt, że Aniela Bogusz dzieli się chwilami z córeczką na swoim instagramowym profilu - opowiada zarówno o blaskach, jak i o cieniach macierzyństwa.

Tym razem spore zainteresowanie fanów wzbudził najnowszy post Lil Masti - influencerka opublikowała nagranie, na którym pokazała zabawy edukacyjne z małą Arią.

Wpis Lil Masti wywołał mnóstwo reakcji internautów, którzy w ogromnej większości byli pod wrażeniem ilości czasu i zaangażowania, jaki młoda mama poświęca córce.