10. kwietnia Wanda Rabczewska świętuje swoje urodziny. Jak Doda będzie świętowała urodziny mamy? Okazuje się, że tym razem to nie ona pojedzie do Ciechanowa, a jej mama odwiedzi ją. Jakie mają plany lub jak świętuje się urodziny w rodzinie Dody?

Urodziny mamy Dody

Mimo ogromnej kariery, znajomości i możliwości na spędzanie czasu, dla Dody nic nigdy nie było ważniejsze od rodziny. Kiedyś to Wanda i Paweł Rabczewscy zrobili wszystko by ich córka mogła spełniać marzenia, dziś ona stara się uchylać im nieba. Niedawno przekazaliśmy Dodzie nagrania od rodziców z okazji jej 40-stych urodzin. Kilka tygodni później w jej rodzinie jest kolejna urodzinowa okazja do świętowania. Dziś swoje święto obchodzi Wanda Rabczewska - ukochana mama, ale również przyjaciółka Dody, której może zwierzyć się nie tylko z największego szczęścia ale i trosk. Ich relacja wzrusza swoją prawdziwością i nieocenionym wparciem. Jak Doda w tym roku będzie obchodzić urodziny mamy? Zobaczcie nasz wywiad.

