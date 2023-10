Modern Talking to zespół, który przez ponad dwie dekady utrzymywał się na muzycznym topie. Kto nie zna takich hitów jak „You’re My Heart, You’re My Soul” , „You Can Win If You Want” czy „Geronimo’s Cadillac”? Zagłosujcie w naszej sondzie i wskażcie wasze ulubione piosenki zespołu!

Reklama

Sylwester Marzeń 2020 - co wiemy o występie Thomasa Andersa?

Modern Talking to niemiecki duet dance'owo-popowy powstały w 1983 roku. 12 studyjnych albumów, 21 kompilacji i ponad 30 wydanych singli przyniosły mu 120 milionów sprzedanych płyt, miliony na koncie i uwielbienie fanów. Wiele z ich piosenek stało się światowymi przebojami. Wokalista zespołu Thomas Anders będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń 2020, który w tym roku odbędzie się bez udziału publiczności w Ostródzie.

Trwa właśnie budowa sceny dla artystów. Na miejscu pracują też oświetleniowcy, stoją ciężarówki ze sprzętem nagłaśniającym - zdradziła dla Pudelek.pl przedstawicielka ostródzkiego Centrum Kultury.

Zobacz także: "Sylwester Marzeń" TVP w plenerze! Impreza odbędzie się w amfiteatrze, a co z obostrzeniami?

Fani zespołu Modern Talking w głosowaniach na ulubioną piosenkę wskazali na przeboje, które do dziś można usłyszeć w radiu, a największą popularnością cieszą się wciąż klasyczne stare wersje hitów z lat 80.

A co wy chcielibyście usłyszeć w wykonaniu Thomasa Andersa podczas Sylwestra Marzeń? Pierwszy wielki przebój „You’re My Heart, You’re My Soul” od którego wszystko się zaczęło, a może „Cheri, cheri Lady”? Zagłosujcie w naszej sondzie i wskażcie ulubione hity zespołu!

Instagram

Większość z nich będziecie mogli usłyszeć na żywo już podczas Sylwestra Marzeń już 31 grudnia od godziny 19.55 w TVP2.

Instagram