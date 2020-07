Thomasa Andersa z Modern Talking znają wszyscy. A jak wygląda drugi członek grupy, Dieter Bohlen?

Thomas Anders z zespołu Modern Talking wystąpi dziś podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki w Chełmie - transmisja od 20:40 w TVP 2. Anders dość często koncertuje na wszelkich imprezach Telewizji Publicznej. Jednak wszyscy fani niemieckiej grupy pamiętają, że w skład zespołu wchodził również inny muzyk, blondwłosy Dieter Günther Bohlen! Jak dziś wygląda artysta i co robi?

Zespół Modern Talking kiedyś i dziś

Zespół Modern Talking powstał w Niemczech w 1983 roku z inicjatywy właśnie Dietera Bohlena. Wokalistą stał się Thomas Anders. Już rok później grupa wylansowała swój największy hit „You’re My Heart, You’re My Soul” - dotarł on do pierwszego miejsca na listach przebojów w ponad 35 krajach. Tak zaczęła się wielka światowa kariera grupy, która do 2003 roku (wtedy zespół rozpadł się) sprzedała aż 160 mln płyt. Co dziś robią muzycy zespołu?

Thomas Anders po rozpadzie Modern Talking zaczął karierę solową, choć bez większych sukcesów. Jego albumy największą popularnością cieszyły się na Ukrainie i w Rosji. Anders wciąż jednak sporo koncertuje, ale najczęściej śpiewa hity wylansowane przez Modern Talking.

Jak wygląda i co robi dziś Dieter? 66-letni wokalista również jest aktywny zawodowo. Zajmuje się komponowaniem i pisaniem piosenek dla innych artystów, zasiada również w niemieckiej edycji programu „Mam talent”. Doczekał się sześciorga dzieci z trzech małżeństw. A tak wygląda aktualnie:

Zastanawiacie się, dlaczego panowie nie występują razem?

Zespół zakończył działalność w 2003 roku, po wydaniu ostatniej płyty „Universe”. Powodem miała być pogarszająca się relacja liderów grupy oraz oczywiście pieniądze. Powodem konfliktów miały być solowe występy Andersa i podział zysków z nich oraz udział Bohlena w niemieckiej edycji „Idola”. W 2014 roku pojawiły się pogłoski, że grupa wznawia działalność, ale okazały się one nieprawdziwe. Thomas Anders występuje z muzykami Modern Talking, ale już jako „Modern Talking Band”. Tak też będzie w Chełmie podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki. Obok Thomasa pojawią się głównie gwiazdy disco polo - Zenek Martyniuk, Milano, Classic i Exaited oraz... Edyta Górniak.

