Fani miażdżą pierwszy występ Jacka Kawalca z Budką Suflera! "Demolowanie legendy"

Wiedzieliście, że w hitowym serialu Netflixa "Bridgertonowie" wystąpił najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego z "Budki Suflera"? Okazuje się, że Christopher Cugowski jakiś czas temu wyjechał z Polski i kilka miesięcy temu dołączył do obsady zagranicznej produkcji! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia syna Krzysztofa Cugowskiego. Ależ z niego przystojniak! Syn Krzysztofa Cugowskiego w hicie Netflixa Chyba wszyscy doskonale znają Piotra i Wojciecha z pierwszego małżeństwa Krzysztofa Cugowskiego, którzy podobnie jak ich ojciec również zostali muzykami. Były lider zespołu "Budka Suflera" ma jednak jeszcze jednego syna z drugiego małżeństwa i to właśnie on rozwija swoją karierę poza granicami Polski. Jakiś czas temu Krzysztof Cugowski Junior w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zdradził, że w wieku 17 lat wyjechał do Anglii i marzył o karierze aktorskiej. Bycie aktorem filmowym to moje marzenie. Uwielbiam też występować na deskach teatru. Widzisz publiczność, masz bezpośredni kontakt, od razu dostajesz informację zwrotną czy to się podoba, czy nie. Jeśli chodzi o filmy, to muszę jeszcze poczekać. W świecie idealnym chciałbym mieć styczność zarówno z aktorstwem teatralnym, jak i filmowym- wyznał w wywiadzie dla WP Kobieta. Teraz okazuje się, że najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego zaczyna realizować swoje marzenia. Kilka miesięcy temu Christopher Cugowski dołączył do obsady serialu "Bridgertonowie". Zobaczcie, jak dziś wygląda syn słynnego artysty! Zobacz także: Krzysztof Cugowski świętuje 50 lat na scenie! Jak dobrze znasz jego hity? QUIZ! Syn Krzysztofa Cugowskiego dołączył do obsady serialu "Bridgertonowie". Wyświetl ten post na...