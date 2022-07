Fani martwią się o Katarzynę Cichopek: "Co się z panią dzieje?" 

Katarzyna Cichopek oficjalnie już została nową jurorką drugiej edycji "You can dance - Nowa generacja". Gwiazda TVP nie ukrywa, że nie może doczekać się nowego wyzwania i pisze wprost: - Przede mną nowa przygoda, nowe wyzwanie 💃🏻 Kocham taniec od dziecka. - czytamy na Instagramie Katarzyny Cichopek. Tymczasem internauci mają mieszane uczucia i sugerują, że były partner aktorki Marcin Hakiel lepiej pasowałby na to miejsce... Katarzyna Cichopek wywołała kontrowersje rolą jurorki w programie "You can dance - Nowa generacja" Katarzyna Cichopek wyrasta na największą gwiazdę Telewizji Polskiej i bierze udział w kolejnych projektach. Po debiucie w roli prowadzącej podczas festiwalu w Opolu, przyszedł czas na rolę jurorki w programie "You can dance - Nowa generacja", ale to nie wszystko! Katarzyna Cichopek poprowadzi też własny program wnętrzarski w TVP Kobieta "Operacja aranżacja". Teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" została już oficjalnie przedstawiona jako nowa jurorka drugiej edycji "You can dance - Nowa generacja", a w zapowiedzi stacja określiła gwiazdę "M jak miłość" jako niepowtarzalną i charyzmatyczną: - Przedstawiamy kolejną jurorkę drugiej edycji @youcandancetvp 🩰Niepowtarzalna i charyzmatyczna✨ Jedyna w swoim rodzaju 😍 Uwielbiana przez widzów aktorka i prezenterka - @katarzynacichopek 💙👏 - czytamy w zapowiedzi na profilu gwiazdy. Wybór aktorki wzbudziła mieszane uczucia wśród jej fanów... Tak całą sytuację komentują internauci! Wyświetl ten post na Instagramie ...