Oj dostało się Grzegorzowi Bardowskiemu z "Rolnik szuka żony"! Uczestnik drugiej edycji wielkiego hitu TVP podpadł swoim fanom pokazując zdjęcie z synkiem. Wczoraj pokazywaliśmy Wam, fotografię Grześka z Jasiem, któremu zakrył twarz swoim zdjęciem z dzieciństwa. Rolnik napisał wówczas, że razem z żoną postanowili nie pokazywać buźki ich pierwszego dziecka.

Zobacz: Grzesiek z Rolnik szuka żony pokazał ZDJĘCIE z synem "Oby nas nie wyśmiał jak się z mamą poznaliśmy"

Ale i tak wspólne zdjęcie Grześka z dzieckiem nie wszystkim przypadło do gustu. Internauci ostro skrytykowali młodego tatę, który pozuje z małym Janem jednocześnie zakrywając mu twarz i pisząc, że "póki co" nie chcą pokazywać dziecka w całej okazałości. Co pisali pod zdjęciem Grześka?

Woda sodowa uderzyła wam już chyba do głowy.jak można na buzię kłaść dziecku papierzysko i tak gwiazdorzyc.przesadziles

Troche przesadziles z tym zdjeciem...rozumiem ze chcesz go chronic...to nie wstawiaj zdjec wogole. Zreszta Jasiu to nie "ksiaże" zeby go ukrywac przed swiatem.Nawet Ksiezna Kate pokazala swoje dzieci a Ty co robisz z niego? To nie jest postawa rodzica. Moze takie zdjecie zachowaj w bibliotece i pokaz za 20lat zobaczysz co Ci syn powie...

Nie rozumiem tego zdjęcia. Jeśli nie chcecie pokazywać dziecka to po co umieszczasz zdjęcie z Janem ? Jestcwiele osob, które wcale nie pokazują dzieci i jest ok.- komentowali internauci (pisownia oryginalna).