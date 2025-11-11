Fani komentują wygląd Anny Markowskiej. Modelka ujawniła prawdę o swojej wadze
Anna Markowska ujawnia prawdę o swojej wadze i stanie zdrowia po fali krytyki. Jej BMI wynosi zaledwie 16.85, co według oficjalnych norm oznacza niedowagę. Internauci są zaniepokojeni.
Anna Markowska, była uczestniczka programu „Top Model” i modelka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak opublikowała na Instagramie zdjęcia w stroju kąpielowym. Jej bardzo szczupła sylwetka natychmiast wzbudziła niepokój internautów. W rozmowie z redakcją portalu Jastrząb Post, Markowska odniosła się do fali krytyki, podkreślając, że najważniejsze jest dla niej zdrowie i dobre samopoczucie
Najważniejsze to dbać o ciało i być dla niego dobrym, a czy ono jest wysmuklone, czy pełne, to już kwestia tego, co komu się podoba i w czym czuje się silny i zdrowy
Internauci zaniepokojeni – zdjęcia Markowskiej wywołały burzę
Zdjęcia w stroju kąpielowym, które Markowska opublikowała w mediach społecznościowych (zdjęcie zostało usunięte), natychmiast stały się przedmiotem licznych komentarzy. Fani wyrażali swoje zaniepokojenie, niektórzy sugerowali nawet, że celebrytka może zmagać się z anoreksją. Modelka, odpowiadając na te głosy, stwierdziła:
Nikogo nie da się zdiagnozować przez Instagram.
Dodała również, że jej waga ulega zmianom w zależności od okresu i rodzaju pracy, jaką wykonuje.
Jestem modelką, więc ważę trochę mniej. Za jakiś czas pewnie będzie inaczej i tak to jest w życiu.
Ile waży Anna Markowska? Modelka ujawnia szczegóły
W rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post Anna Markowska ujawniła swoją aktualną wagę. Obecnie modelka waży 51 kg przy wzroście 174 cm. To rzadka szczerość w świecie celebrytów, którzy często unikają podawania takich danych publicznie. Waga Anny Markowskiej natychmiast wzbudziła emocje – wiele osób zaczęło obawiać się o jej zdrowie i samopoczucie. Sama zainteresowana podkreśliła jednak, że czuje się dobrze i że zdrowie pozostaje dla niej priorytetem.
Podane przez modelkę dane pozwalają obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI), który w jej przypadku wynosi 16.85. Zgodnie z oficjalnymi normami oznacza to niedowagę. To właśnie ta liczba – 16.85 – sprawiła, że w sieci zawrzało. Internauci zaczęli dopytywać, czy modelka nie potrzebuje pomocy specjalisty, inni z kolei stanęli w jej obronie, zaznaczając, że każdy organizm jest inny, a wygląd nie zawsze jest równoznaczny ze złym stanem zdrowia. Pomimo lawiny komentarzy, Anna Markowska pozostaje spokojna i stanowcza w swoich deklaracjach.
Najważniejsze, że czuję się i jestem zdrowa
Modelka zaznacza również, że nie zamierza przejmować się opiniami innych, dopóki nie usłyszy czegoś niepokojącego od lekarza.
Będę się przejmowała, jeżeli mi to powie lekarz
Anna Markowska nie pierwszy raz spotyka się z publiczną oceną swojego wyglądu. Tym razem jednak ujawnienie konkretnych danych – takich jak waga i BMI – tylko spotęgowało dyskusję na temat standardów piękna i zdrowia w świecie show-biznesu.
