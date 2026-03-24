Emocje wokół najnowszej edycji "Farmy" nie opadają, a teraz atmosferę mocno podgrzał Henryk. Uczestnik telewizyjnego hitu zaskoczył wyznaniem w najnowszym odcinku i podpadł fanom produkcji. W mediach społecznościowych, pod fragmentem "Farmy", posypały się ostre komentarze.

Ogromne emocje w "Farmie". Henryk ostro podsumował Ewę

W miniony poniedziałek widzowie Polsatu zobaczyli najnowszy odcinek "Farmy". W programie znów nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Doszło do kolejnej Rady Farmy, podczas której padły zaskakująca słowa wcale nie o Farmerze Tygodnia, ale o Ewie. Henryk nie gryzł się w język i zarzucił Ewie, że źle wykonuje swoje zadania i nie pomaga w pracy na gospodarstwie.

Tylko siedzisz przy lustereczku niestety podsumował Henryk.

Nikt nie stanął w obronie Ewy, co doprowadziło ją do łez. Po chwili uczestniczka zaczęła pakować swoje rzeczy i chciała opuścić program. Dopiero po rozmowie z Akselem Ewa zmieniła decyzję. Już po chwili doszło do wymiany zdań pomiędzy Ewą a Hanrykiem, a uczestnik w rozmowie z Wojtkiem mówił później wprost, że żałuje, że do kłótni nie doszło wtedy, gdy Ewa pakowała torbę - jego zdaniem wtedy jego słowa mogłyby sprawić, że uczestniczka rzeczywiście opuściłaby program. Henryk wyznał, że planuje rozmawiać z Ewą tak, aby wyprowadzać ją z równowagi.

Fani "Farmy" ostro krytykują Henryka

Po tym, co powiedział Henryk w ostatnim odcinku "Farmy" w sieci aż zawrzało. Fani programu nie wytrzymali i ostro skomentowali zachowanie uczestnika. Do tej pory wydawało się, że widzowie go uwielbiają, ale teraz wszystko się zmieniło. Internauci piszą wprost, że Henryk stosuje wobec Ewy techniki manipulacji, których nauczył się w pracy w więzieniu.

Henryk to stara wyga wie jak sterować grupa aby osiągnąć sukces

Panie Henryku, farma to nie więzienie, a farmerzy, to nie skazańcy komentują internauci.

Niektórzy uważają, że Henryk za swoje zachowanie powinien zostać usunięty z programu.

Bez względu na to co mozna zarzucić Ewie to Henryk powinien zostać usunięty z programu czytamy na Instagramie.

Oglądaliście ostatni odcinek hitu Polsatu? Przypominamy, że wynik pojedynku na "Farmie" podzielił widzów.

Zobacz także: