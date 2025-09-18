Beata Kozidrak to absolutna legenda na polskiej scenie muzycznej, która nieprzerwanie od lat utrzymuje swoją wysoką pozycję. Niestety w ostatnim czasie artystka borykała się ze sporymi problemami, przez które była zmuszona w ostatniej chwili odwołać zaplanowane koncerty. Fani niecierpliwie czekali, kiedy ta znów dla nich zaśpiewa. W końcu wszystko już wiadomo.

Beata Kozidrak i Bajm ogłosili trasę po rocznej ciszy

Beata Kozidrak po rocznej nieobecności na scenie powraca z potężną energią i mocnym przesłaniem do swoich fanów. Wraz z zespołem Bajm ogłosiła właśnie trasę koncertową, która obejmie siedem polskich miast. To pierwsze takie tournée od miesięcy, podczas których artystka zmagała się z problemami zdrowotnymi i osobistymi, uniemożliwiającymi jej występy na żywo.

Decyzję o powrocie na scenę Kozidrak i zespół ogłosili 18 września. Ich wpis na Instagramie wywołał prawdziwą burzę emocji:

Kochani, wracamy! Po rocznej przerwie mamy dla was wspaniałą wiadomość - ruszamy w trasę koncertową! Już tej jesieni zagramy 7 wyjątkowych halowych koncertów w całej Polsce! Start sprzedaży biletów już jutro o 12.00 - nie przegapcie! Nie możemy się doczekać tych wspólnych chwil, wzruszeń i energii, którą tylko wy potraficie nam dać. Do zobaczenia jesienią!

Gdzie zagra Kozidrak?

Trasa koncertowa Beaty Kozidrak i zespołu Bajm rozpocznie się 7 listopada, a ostatni koncert zaplanowano na 21 grudnia. W ciągu nieco ponad miesiąca artystka odwiedzi siedem polskich miast. Pełna lista lokalizacji prezentuje się następująco:

Olsztyn

Toruń

Katowice

Radom

Poznań

Wrocław

Bydgoszcz

To właśnie tam fani będą mogli ponownie usłyszeć na żywo największe hity zespołu Bajm i poczuć charakterystyczną dla Beaty Kozidrak charyzmę sceniczną.

Fani nie kryją emocji po ogłoszeniu trasy

W komentarzach pod oficjalnym wpisem na Instagramie Beaty Kozidrak i zespołu Bajm zaroiło się od entuzjastycznych reakcji. Fani nie kryli radości i wzruszenia:

Boska wiadomość na zakończenie tego jakże szalonego roku!

To będzie 'wielki powrót' z gigantycznym przytupem

Moje marzenie się spełni!

Widzimy się!

Powrót Beaty Kozidrak na scenę bez wątpienia jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych tego roku. Przypomnijmy, że piosenkarka przez wiele miesięcy milczała i nie występowała publicznie z powodu trudności, z którymi się zmagała. Dziś jednak wraca z nową siłą i gotowością, by ponownie dzielić się swoją muzyką i emocjami z publicznością.

