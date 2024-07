Sobotni mecz Realu Madryt i Fiorentiny odbił się szerokim echem z kilku powodów. Tysiące fanów futbolu ekscytowało się spotkaniem z uwagi na przyjazd najlepszych piłkarzy świata. Po samym meczu zaś głośno było o niesfornym kibicu, który wbiegł na boisko przebrany za Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy: Boski Cristiano Ronaldo w Warszawie. Polski kibic spłatał mu niezłego figla

Reklama

Mężczyzna z miejsca stał się bohaterem innych kibiców, którzy pożegnali go owacjami na stojąco i głośnymi brawami. Wszak udała mu się rzecz niebywała - przebywał na boisku kilkadziesiąt sekund i zdążył nawet porozmawiać z piłkarzami Realu. Niestety, jego popis będzie go teraz sporo kosztował. W sprawie "fałszywego Ronaldo", jak okrzyknęły go media, wydano już wyrok - musi zapłacić 1800 złotych grzywny. Został również ukarany 2-letnim zakazem stadionowym.

Mamy wrażenie, że polskie sądy powinny podejść do tego typu spraw z większym poczuciem humoru

Zobacz: Jaką karę dostał Polak skandalista, który złamał zasady na Mundialu?

Zobacz także

Reklama

Cristiano Ronaldo podczas meczu w Warszawie: