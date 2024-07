Kiedy kilka miesięcy temu u boku Mai Sablewskiej pojawił się nowy mężczyzna, wszyscy zastanawiali się kim on jest. Dość szybko media wyśledziły, że to jeden z członków gdańskiego jazzowego zespołu Pink Freud. Gdy to wyszło na jaw, para zaczęła oficjalnie pokazywać się na wydarzeniach publicznych. Bywali na pokazach mody, rozdaniach nagród i kilku innych prestiżowych wydarzeniach. Zobacz: Maja Sablewska jest zakochana!

Automatycznie, dzięki temu wzrosło zainteresowanie muzyką zespołu, w którym występuje Wojciech Mazolewski. I słusznie, bo trzeba przyznać, że to prawdziwie światowy poziom. Potwierdzeniem tego mogą być entuzjastyczne recenzje krytyków i publiczności po występie Pink Freud w Paryżu. Panowie promowali tam swoją ósmą płytę "Horse & Power", która ukazała się w maju. W tym tygodniu z kolei swoją premierę miał teledysk do singla pod tym samym tytułem: