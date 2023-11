To stało się faktem - nigdzie nie jesteś anonimowy - i nigdy nie masz pewności czy ktoś nie czyta twoich prywatnych wiadomości w internecie. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, Facebooka.

Facebook skanuje zdjęcia i linki wysyłane z użyciem komunikatora Messenger – poinformowała agencja Bloomberga.

Co to w praktyce oznacza? Wszystko co wysyłasz swoim znajomym - linki, zdjęcia, screeny - to wszystko jest skanowane przez Facebooka. Facebook uważa, że jest to z ich strony odpowiedzialne zachowanie - za swój cel uważa ochronę użytkowników portalu społecznościowego.

Facebook skanuje nasze prywatne wiadomości

Sprawa dotycząca skanowania zdjęć i linków w Messengerze wyszła na jaw kiedy Mark Zuckerberg powiedział portalowi Vox o sytuacji, w której za pośrednictwem komunikatora Messenger przesyłane były treści wzywające do nienawiści rasowej w Birmie.

Nasz system wykrył, że taki proceder ma miejsce. Od razu zablokowaliśmy przekazywanie tych wiadomości - miał powiedzieć Zuckerberg.

Facebook otwarcie mówi, że wiadomości nie "czyta", po to by wykorzystać je komercyjnie. Robi to tylko po to by sprawdzać czy użytkownicy przestrzegają „standardów społeczności” i regulaminu Facebooka. Facebook robi to samo z linkami, które sobie przesyłamy i podobnie ze zdjęciami. Zdjęcia są skanowane za pomocą technologii automatycznego rozpoznawania obrazów pod kątem eliminacji ewentualnych treści o charakterze pornograficznym. A linki - są sprawdzane pod kątem - czy nie ma w nich wirusa albo spamu.

Facebook i Messenger - używać czy nie używać?

Czy po przeczytaniu tego artykułu poważnie się zastanawiasz nad usunięciem swojego konta na Facebooku i zaprzestaniem korzystania z Messengera? A może uważasz, że taka kontrola jest potrzebna dla naszego - czyli użytkowników - bezpieczeństwa?

Korzystasz z Facebooka?