Kochasz święta i wszystko co z nimi związane? W takim razie spodobają ci się atrakcje przygotowane przez Pasaże Tesco w ramach akcji „PASAŻ TESCO. ŚWIĘTA NIESPODZIANEK”! W tym magicznym okresie, zgodnie z hasłem przewodnim centrum handlowego, będzie czekało na klientów wiele niespodzianek. Co takiego dokładnie? Codzienne konkursy w social mediach oraz 2 edycja Fabryki Swetrów Świątecznych, czyli naszego ulubionego eventu! W zeszłym roku to wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników i gwiazd oraz okazało się świetną rozrywką dla całej rodziny.

Fabryka Swetrów Świątecznych w Pasażu Tesco w Krakowie

Druga odsłona tego świątecznego eventu odbędzie się w Krakowie już 7 grudnia! Z tej okazji zostanie specjalnie zaaranżowana strefa warsztatowa w samym centrum handlowym Pasaż Tesco w Krakowie (ul. Kapelanka 54). Co trzeba zrobić, by wziąć udział w wydarzeniu? Pierwsze 200 klientów, którzy zrobią zakupy za m.in. 100 zł w sklepach i punktach usługowych Pasażu Tesco, otrzyma w prezencie sweter do własnoręcznego ozdobienia. Tego dnia Fabrykę Swetrów odwiedzą zaproszone gwiazdy, takie jak Natalia Siwiec, Ada Fijał i ambasador marki Mateusz Gessler oraz influencerzy. W najbliższą sobotę w okolicach godziny 12:30 klienci Pasażu Tesco w Krakowie, będą mieli wyjątkową okazję, by porozmawiać ze znanymi i lubianymi oraz wspólnie udekorować swetry. W trakcie całego dnia nie zabraknie także innych atrakcji np. spotkania ze Świętym Mikołajem i zrobienia sobie z nim pamiątkowego zdjęcia.

Koniecznie odwiedźcie wyjątkową świąteczną strefę Pasażu Tesco w Krakowie (ul. Kapelanka 54) w dniu 7 grudnia od godziny 12:00 – 18:00! Nie zapomnijcie również o codziennym śledzeniu Pasaży Tesco w social mediach, ponieważ aż do Gwiazdki będziecie mogli wygrać super nagrody!

