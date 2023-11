W sobotę, 1 grudnia, odbył się świąteczny event w Pasażu Tesco. Główną atrakcją była zaaranżowana strefa - FABRYKA SWETRÓW ŚWIĄTECZNYCH, gdzie nie tylko zaproszone gwiazdy, ale również wszyscy odwiedzający centrum handlowe, mogli wykonać sweter świąteczny według własnego pomysłu.

Zaproszeni goście specjalni: Małgorzata Rozenek-Majdan, Katarzyna Zielińska, Dorota Gardias, Joanna Jabłczyńska, Klaudia Halejcio i Kamila Szczawińska zdradziły, gdzie spędzają tegoroczne Święta oraz z czym kojarzy im się bożonarodzeniowy czas. Nie zabrakło także wspomnień z dzieciństwa. W takcie eventu przewidziano także mnóstwo atrakcji dla dzieci! Na wyjątkowym, czerwonym tronie zasiadł sam Święty Mikołaj, z którym każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Produkcja świątecznych swetrów przebiegała bardzo szybko i sprawnie. Gwiazdy nie poprzestały na wykonaniu jednej sztuki! Małgosia Rozenek-Majdan ozdobiła aż trzy: dla synów i Radosława. Sama wspomniała, że "szła na jakość i ilość". Swetry, ozdobione pomponami, prezencikami, gwiazdkami i choinkami, wyglądały obłędnie! Dla Radosława miał trafić biały sweter z reniferem. Myślicie, że będzie go nosił? Jesteśmy pewni, że tak. Taka świąteczna, własnoręcznie wykonana odzież sprawia dużo radości i daje gwarancję, że nikt nie będzie miał identycznej sztuki. Kasia Zielińska również wczuła się w rolę projektanta mody i udekorowała dwa swetry. Motyw ciasteczkowy na pierwszym i obowiązkowo prezenty na drugim. Ciekawa też była propozycja od Doroty Gardias, która dążyła do tego, by jej sweter był świąteczny, ale... nie do końca. Przez dodanie niebieskich pomponów na rękawach chciała nawiązać do podróży, np. do Meksyku. Uzupełnienie świątecznymi akcentami podkreśliło magię czasu bożonarodzeniowego.

Wszyscy bawili się rewelacyjnie, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach. Natomiast wykonane swetry to bez wątpienia prawdziwe dzieła sztuki. A wy wybralibyście się do takiej Fabryki Świętego Mikołaja?

Katarzyna Zielińska, Joanna Jabłczyńska, Klaudia Halejcio, Kamila Szczawińska, Łukasz Kędzior, Małgorzata Rozenek-Majdan, Magdalena Antosiewicz i Dorota Gardias w Fabryce Swetrów Świątecznych

