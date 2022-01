Fabienne Wiśniewska w boskiej sukience na studniówkę 2022. Podobną kupisz w Mohito na wyprzedaży

Kowbojki od kilku sezonów cieszą się popularnością i nie wychodzą z mody. Nic w tym dziwnego! Wyglądają bardzo efektownie, niski obcas jest wygodny, a na rynku jest wiele modeli i pasują niemal do każdej stylizacji. Krótkie, kozaki, klasyczne czarne lub w wyraziste wzory. Gwiazdy i influencerki noszą je przez cały rok. Przejrzałyśmy najmodniejsze modele i wybrałyśmy te, które kupić można w bardzo okazyjnych cenach. Klasyczne czarne kowbojki Ania Lewandowska postawiła na najbardziej klasyczny model. Wybrała czarne kowbojki z niską cholewką, które są dużo ciekawsze niż zwykłe botki i nadają charakteru każdej stylizacji. Pasują zarówno do codziennych looków z jeansami jak i do wieczornego wyjścia w sukience. Sprawdzą się latem do sukienek, ale też w zimowe dni do spodni i płaszczy. To buty na każdą okazję i warto się na nie skusić! Zalazłyśmy modele już od 40 zł! Jasne kowbojki Jeśli szukasz czegoś delikatniejszego, koniecznie zobacz ten model. Jasne beżowe lub białe kowbojki świetnie łączą się z brązowym płaszczem, albo ze zwiewnymi sukienkami boho. Tworzą lekką, romantyczną stylizację idealną na wiosnę. Właśnie ten model wybrała Kasia Cichopek i założyła je razem z niebieską sukienką . Wygląda bardzo stylowo! Chociaż jasne kowbojki nie są tak mocnym akcentem jak ciemniejsze modele to nadal świetnie dopełniają nasz wygląd. W sklepach znajdziecie oferty zaczynające się od 89,99 zł. Wysokie kowbojki Kolejną propozycją są kowbojki z wyższą cholewką. Gwiazdy łączą je z krótkimi spódnicami i szortami. Taka stylizacja to hit od kilku sezonów i jesteśmy pewne, że w 2022 również będzie bardzo modna. Najbardziej popularne modele to te w czarnym kolorze, chociaż w sklepach znajdziemy również beżowe i białe wersje....