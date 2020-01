4 / 5

Nigdy nie pokazujesz swojego partnera na Instagramie. Dlaczego?

Jesteśmy razem z Bartkiem dokładnie 20 lat. Kiedy się poznaliśmy, miałam 17 lat i przez ten czas nauczyliśmy się, że jeśli związek ma być udany, to musimy dawać sobie dużo wolności i uczyć tolerancji. Dlatego jeśli Bartek mówi, że czegoś nie chce, to ja to szanuję i nie umieszczam jego zdjęć na Instagramie.

Waszą wspólną pasją są podróże z córkami?

Dwa i pół miesiąca jesteśmy razem, tylko we czwórkę. Nie oszukujmy się, jeśli dzieci są w szkole do godziny siedemnastej i jeszcze wieziemy je na zajęcia dodatkowe, to trudno dbać o rodzinną więź. Czasem dopiero na wakacjach nam, rodzicom, udaje się porozmawiać z dziećmi o ważnych sprawach. Wtedy też pojawia się pełny wachlarz emocji i to mnie cieszy. Kiedy moje dziewczynki wściekają się, mówię im, że nie ma złych emocji, nawet złość czy lęk uczą nas czegoś ważnego o sobie. Wierzę, że zaufanie buduje się poprzez obecność, a o nią najłatwiej, kiedy jesteśmy non stop razem.

Dobrze, że macie możliwość, by co roku jeździć na tak długie wakacje.

Ależ my tej możliwości kiedyś nie mieliśmy! My ją sobie przez lata wypracowaliśmy. Kiedy urodziłam dzieci, powiedziałam sobie, że moim celem życiowym jest pracować w taki sposób, by co najmniej dwa miesiące móc poświęcić tylko rodzinie. Jedni postanawiają sobie, że wybudują dom i pracują na to z poświęceniem, a ja chciałam podróżować. To kwestia priorytetów.