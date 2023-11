Maffashion, Staszek Karpiel-Bułecka i Łukasz Jakóbiak na Mykonos! Te gwiazdy zdecydowały się wybrać do Grecji na wakacje. To jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez polskie gwiazdy w ciągu ostatnich lat - i wcale się temu nie dziwimy. Piękna pogoda, boskie plaże i widoki, słońce przez cały tydzień, genialne i świeże jedzenie - owoce morza, ryby... Żyć, nie umierać!

Zobacz zdjęcia z tego niesamowitego wyjazdu! Widać, że Maffashion, Staszek Karpiel-Bułecka i Łukasz Jakóbiak świetnie się bawili! Goście pływali jachtem, zwiedzali malownicze greckie wyspy, delektowali się kuchnią.

Podczas wyjazdu gwiazdy gościły na premierze najnowszego wariantu METAXA AEN Cask No. 2., która miała miejsce podczas wieczoru "METAXA EXPLORE GREECE", zorganizowanym w malowniczej scenerii zachodu słońca w najwyżej położonym na wyspie klubie. Najbardziej znani barmani na świecie, z Erikiem Lorniczem na czele z cocktail baru "The Clumsies" serwowali różnorodne drinki na bazie METAXY.

Wakacje w Grecji? Brzmi jak marzenie!

Staszek Karpiel-Bułecka podczas zwiedzania The House of Metaxa. Rozpierała go energia! Myślicie, że uniósł tę ogromną beczkę? ;)

Maffashion na wakacjach w Grecji podziwiała piękne widoki.