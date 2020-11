Ewelina z "Rolnik szuka żony" żałuje udziału w programie? "Kilka rzeczy zrobiłabym inaczej"

Ewelina w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" była jedną z kandydatek Macieja. Rolnik na randce z kobietą zdecydował, że ich drogi powinny się rozejść i wyznał, że ma w programie inną faworytkę. Rozstanie nie należało do łatwych, ale ostatecznie Ewelina powiedziała, że nie ma żalu do Macieja. Kobieta wróciła do domu i co jakiś czas publikuje na Instagramie zdjęcia i relację, zdradzając, co słychać w jej życiu prywatnym. Ostatnio postanowiła odpowiedzieć na pytania Internautów i zdradziła, czy żałuje udziału w programie!

Ewelina po udziale w "Rolnik szuka żony" czuje się celebrytką?

Ewelina szybko stała się jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek "Rolnika". Ujęła fanów programu naturalnością, szczerością i wrażliwością. Po jej odejściu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia, za które zdecydowała się podziękować Internautom. Teraz odpowiadając na pytania dotyczące programu na Instagramie wyznała, że nie żałuje udziału:

Pewnie kilka rzeczy zrobiłabym inaczej, ale nie żałuję - powiedziała wprost Ewelina.

Na kolejne pytanie internauty dotyczące popularności po programie uczestniczka siódmej edycji "Rolnik szuka żony" szczerze odpowiedziała:

Nie, bez przesady. Nawet jeśli ktoś mnie zagaduje, to spotykam się tylko z miłymi reakcjami.

Kobieta szybko zdobyła sympatię widzów i nawet po programie nie spotkała się z hejtem, co przy poprzednich edycjach często się zdarzało.

