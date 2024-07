Ewelina Lisowska z pewnością nie może narzekać na nudę. Gwiazda gra mnóstwo koncertów, często wydaje nowe teledyski oraz zalicza wszystkie najważniejsze festiwale w Polsce. Ostatnio ma też inne powody do radości - otrzymała nominację do prestiżowej nagrody MTV. Przypomnijmy: Ogłoszono nominacje do MTV EMA 2014! Walczy aż 9 polskich gwiazd!

To jednak nie wszystko. Jak podaje jej strona fanowska, ewelina-lisowska.com, artystka wystąpi również w "Tańcu z Gwiazdami". Czy będzie walczyć o Kryształową Kulę w trzeciej polsatowskiej edycji? Nic z tych rzeczy. Piosenkarka pojawi się w jednym z odcinków tej odsłony jako gość muzyczny. Na parkiecie zaprezentuje swój nowy singiel "Na obcy ląd". Emisja "TzG" z jej udziałem - już 10 października.

Czekacie na występ Eweliny?

